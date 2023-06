Zaalvoetballers Hovocubo naar finale, Tigers Roermond verbolgen over gang van zaken

In Limburg zijn ze totaal niet te spreken over het besluit. "Wij kunnen onze drie punten verliezen, wij kunnen de halve finale verliezen, maar nooit onze eer en trots", aldus Ramdani. Tigers wil later op een persconferentie in detail treden over de gestaakte wedstrijd en wat er daarna allemaal is gebeurd.

In de finale speelt Hovocubo tegen FC Eindhoven. De Brabanders plaatsten zich hier eerder voor door het Amsterdamse Lebo te verslaan.