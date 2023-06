Bouw tankstation Loosdrechtseweg ondanks petitie begonnen, initiatiefnemers blijven strijdbaar

De bouw van het nieuwe tankstation op de hoek van de Loosdrechtseweg en de Bodemanstraat in Hilversum is deze week begonnen. Een groep omwonenden is eerder een petitie gestart om de komst ervan te voorkomen, maar konden deze bouw niet voorkomen. Toch is de groep initiatiefnemers nog niet moegestreden.

"Wij hadden er wel rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren", reageert mede-initiatiefnemer van de petitie Jeanne Misteli. "Als wij een nieuw tankstation hadden willen voorkomen, hadden we bij het vertrek van BP al actie moeten ondernemen." Ruim drie jaar geleden sloot BP het tankstation aan de Loosdrechtseweg en de Bodemanstraat. Uiteindelijk deed het bedrijf Tinq recent haar intreden op deze locatie en is deze week begonnen met de aanleg van het nieuwe station. Strijdbaar Onder de naam TinQ about the Future heeft de groep van zes omwonenden de petitie gestart, om de komst van het tankstation tegen te houden. Zij vreesden voor meer geluidsoverlast en problemen met de verkeersveiligheid. Ook was er verbazing over het feit dat dit het elfde tankstation gaat worden in een straal van 2 kilometer om dit nieuwe station.

Ondanks de ruim 380 handtekeningen die sinds die tijd zijn opgehaald, mocht het niet baten. Het bestemmingsplan dat geldt, staat een bemand tankstation toe, waardoor TinQ het tankstation daar vrij mag vestigen. Toch blijft het zestal strijdbaar. 12 juni zouden ze een gesprek met de gemeente hebben, maar die is niet doorgegaan. Wel staat de groep 28 juni bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Hierin krijgen ze 5 minuten om hun verhaal te doen. Voornamelijk willen ze weten wat er in de huurcontracten en de bestemmingsplannen staat, laat Misteli weten. Daarbij richten de initiatiefnemers zich op het jaar 2026, want er is een wet in de maak die ervoor moet zorgen dat tankstation uit woonwijken worden gefaseerd. "Mocht het contract in 2026 aflopen, dan zullen wij hemel en aarde bewegen om een verlening van het contact voorkomen."