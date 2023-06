Aerdenhoutse pastorie aangewezen als azc-locatie voor jonge asielzoekers

De gemeenteraad van Bloemendaal is woensdagavond, op twee partijen na, akkoord gegaan met twee locaties voor asielzoekerscentra in de gemeente. Het gaat om de pastorie naast de Heilige Antoniuskerk aan de Sparrenlaan in Aerdenhout, waar zo'n dertig minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. De tweede locatie bevindt zich langs de Westelijke Randweg in Overveen, waar zestig asielzoekers moeten komen te wonen.

In Kennemerland moeten in totaal 2108 asielzoekers worden gehuisvest. De gemeenten zoeken zelf naar geschikte locaties. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) beoordeelt die locaties vervolgens. Zo wordt bij de locatie langs de Westelijke Randweg momenteel onderzocht of het er wel veilig genoeg is om te wonen, in verband met de aanwezigheid van een transformatorstation.

Hoogoplopende emoties

In de Bloemendaalse raad wordt al lang gediscussieerd over beide locaties. Omwonenden, en ook lokale partijen, maken zich bijvoorbeeld grote zorgen om de veiligheid rond de azc's. Bij één van de vergaderingen liepen de emoties zo hoog op, dat zelfs een cameraploeg bedreigd werd door enkele inwoners.

Op de partijen Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal na, stemden alle partijen uiteindelijk in met de twee beoogde locaties.

PvdA , CDA en VVD dienden nog wel een amendement in om het college een aantal eisen mee te geven in de onderhandelingen met het COA. Die eisen werden later omgezet in 'wensen en bedenkingen', om het college iets meer speelruimte te geven. Op die manier hopen de partijen tegemoet te komen aan de wensen en zorgen van de omwonenden. Het amendement werd uiteindelijk door een meerderheid aangenomen.

Wens van overleden politicoloog Meindert Fennema

Voor de raadsvergadering werd nog een minuut stilgestaan bij het overlijden van Meindert Fennema, de politicoloog die een aantal jaar actief was voor GroenLinks in de raad van Bloemendaal. "Meindert heeft bij zijn afscheid van de raad gezegd dat het hem was opgevallen dat in arme gemeenten veelal veel meer asielzoekers worden gehuisvest dan in rijke gemeenten. Die verhouding was destijds '3 op 1'. Zijn vurige wens was dat Bloemendaal dat recht zou trekken", aldus Herbert Faber van GroenLinks.