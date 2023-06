De Peiling: natuurlijk lever ik m'n statiegeldblikjes in

Sinds 1 april kan het, maar doe jij het ook? Lever jij al je statiegeldblikjes in? Of gooi je ze gewoon nog in de vuilnisbak? En áls je ze inlevert, gaat dat goed of zitten de automaten overvol en werkt het allemaal niet? Statiegeldblikjes: ben je er al aan gewend?

adobe stock

Sinds ruim twee maanden kun je lege blikjes inleveren bij de supermarkt. Het doel is minder zwerfafval. De invoering werd uitgesteld om ondernemers tijd te geven om het emballagesysteem aan te passen. Maar in de praktijk zijn er nog de nodige kinderziektes. De automaat is vol of loop vast en de lekkende blikjes zorgen voor een plakvloer. Dat betekent extra werk voor de supermarktmedewerkers. En vaak staat er een wachtrij voor het inleverapparaat.

Veel consumenten drukken een leeg blikje nog automatisch plat, waardoor de barcode niet meer leesbaar is en inleveren niet lukt. Daarnaast kun je een leeg blikje natuurlijk niet afsluiten waardoor het altijd een beetje lekt. Hoe pak jij het aan? Gooi je lege blikjes weg of ga je voor de 0,15 euro per stuk als je ze inlevert? We horen het graag!