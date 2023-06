Plafond stort naar beneden bij Goederenbank Den Helder

"We zijn gesloten, dinsdag gaan we weer open." Samuel van Sandijk moet aan de lopende band mensen wegsturen bij de Goederenbank aan de Seringenlaan in Den Helder. Gisteren ontstond er lekkage en in de avond was het plafond naar beneden gekomen in het kantoor. De dag staat vandaag daarom in het teken van puin ruimen en schoonmaken.

De deur staat open, omdat Samuel van Sandijk van de Goederenbank continu heen en weer loopt. Maar dat nodigt bij mensen ook uit om even naar binnen te gaan. Stuk voor stuk stuurt hij ze weg. "Ik ga de deur nu maar even op slot doen, want anders blijf ik bezig."

Ze ontdekten gistermiddag dat het lekte vanuit het plafond boven het kantoor. In kantoor liggen vooral veel elektrische apparaten. "Voor de zekerheid hebben we die gisteren weggehaald, omdat we wel het vermoeden hadden dat het plafond naar beneden kon komen. Gipsen platen kunnen slecht tegen water", vertelt Van Sandijk. Toen hij in de avond nog even een kijkje nam, lagen de platen echter al op de grond. "Het was een ravage."

En dat is een drama voor de Goederenbank en voor hun klanten. De stichting helpt personen en gezinnen in armoede aan huisraad en woninginrichting. Het gaat om mensen die de kringloop niet kunnen betalen.

Airconditioning

Van Sandijk heeft naar eigen zeggen in de zeven jaar dat ze nu in dit pand zitten, een waterschade als dit nog niet eerder meegemaakt. "Wel eens iets van lekkage, maar dat kwam door een airconditioning dat op het dak staat. Daar valt weinig aan te doen. Maar dat er zoveel water opeens is gaan lekken, dat is gelukkig niet eerder gebeurd."

Tekst gaat verder onder de foto