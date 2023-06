Beverwijkse kunstenaar dolblij met bijzondere vondst in kringloop

Kunstenaarsfamilie

Het schilderen is er bij Louis met de paplepel ingegoten. "Mijn vader, Pieter van 't Hart, was kunstenaar, dus hij was mijn voorbeeld. Ik ben als middelste zoon de enige die deze richting is opgegaan."

Toch heeft hij een geheel andere stijl gekozen. "Mijn vader schilderde in de Cobratijd en was van de gekke vogels en dingen. Ik was daar niet zo'n fan van en meer geïnteresseerd in architectuur. Mijn stijl zit tussen impressionisme en expressionisme in. Ik geef expressie aan stadsgezichten en natuur, zoals Monet, en werk het uit in 3D. Afvalmateriaal dat wij allemaal weggooien verwerk ik in mijn schilderijen."