Hoorn maakt zich klaar voor nieuwe en langere treinen: ProRail bouwt nieuw onderstation

Er komt een nieuw onderstation langs het spoor bij Hoorn om zo in de toekomst de nieuwe en langere treinen er te kunnen laten rijden. Door het onderstation gelijk te verplaatsen komt er ook ruimte vrij voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

In een onderstation wordt de stroom van de netbeheerder geschikt gemaakt voor het treinverkeer. ProRail bouwt een nieuw onderstation, omdat het oude onderstation niet het vermogen kan leveren om de nieuwere trein te laten rijden.

Het nieuwe onderstation wordt gebouwd naast het spoor en ten oosten van de overweg Keern. "Tijdens de werkzaamheden zal het treinverkeer geen last ondervinden," vertelt de woordvoerder van ProRail, Jeroen Wienen. Toch zullen de werkzaamheden niet helemaal zonder hinder kunnen worden volbracht. "Bij grote werkzaamheden zal het wegverkeer af en toe last hebben, maar dan worden er verkeersregelaars ingezet."

Het doel is dat er meer en langere treinen over het spoor gaan rijden van en naar Hoorn. "Wij proberen te zorgen dat Nederland en dus ook Hoorn goed bereikbaar blijft. Het is niet zo dat er ineens veel meer treinen gaan rijden, maar er komen wel nieuwe en langere treinen aan."