Keti Koti in Hoorn groots gevierd: "Volgende stap is excuses voor slavernijverleden"

In Hoorn is Keti Koti dit jaar grootser dan ooit. Rondom 1 juli, wanneer de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, zijn er meerdere evenementen. Goed dat dit gebeurt, zeggen betrokkenen. Maar toch is er ook de oproep aan de gemeente om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Bij Wijkcentrum De Kogge wordt Keti Koti uitbundig gevierd - Tom de Vos

Dit jaar is het exact 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. De gemeente Hoorn organiseert deze activiteiten in samenwerking met Stichting Netwerk, We Promise, Art 1.NHN en het Westfries Museum. Keti Koti Tafel Voor de viering van de herdenkingsdag stond vanavond, in de Hoornse Noorderkerk, een speciale Keti Koti Tafel op het programma. Maar die kan door omstandigheden niet door gaan. Naar een nieuwe datum wordt nog gezocht. Tijdens de Keti Koti Tafel zou samen worden gegeten. Een maaltijd die herinnert aan het slavernijverleden. "Een nieuwe traditie, waar we stilstaan bij de omgang met de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden en koloniale verleden", licht de gemeente Hoorn toe. De uitgebreide viering komt voort uit een voorstel van GroenLinks. Raadslid Stephan Lallhit is blij met de viering in Hoorn. "Het is niet zoals vorig jaar alleen een keer bij een wijkcentrum, het is nu een breder feest. Ik ben blij dat er niet alleen een feestje wordt gevierd, maar ook het gesprek wordt gevoerd." Hij vervolgt: "Dit zijn mooie momenten om met elkaar het gesprek aan te gaan. Wat het voor mensen betekent." Lallhit hoopt Keti Koti in Hoorn verder te kunnen uitbreiden. "Op een centrale plek in de stad, zoals het Kerkplein. We hebben de kermis, de Hoornse Stadsfeesten, daar zou Keti Koti ook bij moeten horen." Tekst gaat verder onder de foto.

Verhalenverteller Julian Wijnstein en het schilderij met de tot slaaf gemaakte bediende Tabo - Foto: Benno Ellerbroek, Westfries Museum

Wandelingen met een verhaal Behalve de Keti Koti Tafel, volgt zondag nog live muziek bij poppodium Manifesto. Maar ook een vertelconcert van Izaline Calister in het lege Westfries Museum over Tula. Hij leidde in 1795 de opstand tegen slavernij op Curaçao, waarbij de opstandelingen uiteindelijk werden geëxecuteerd. De Hoornse verteller Julian Wijnstein wandelt met geïnteresseerden door Hoorn waar hij het verhaal vertelt over Tabo Jansz, een donkere tot slaaf gemaakt bediende. "Het is een gedeelde geschiedenis. Het is niet van toen en daar, maar van ons, hier en nu. Ik vertel ook over hoe er ook toen al veel mensen waren die tegen de slavernij waren. Het veelgehoorde: 'dat gebeurde nou eenmaal in tijd', gaat dus niet op", vertelt hij. Ook Wijnstein is blij met de Hoornse Keti Koti-viering. "Mooi dat er nu erkenning is en dat we dit samen doen. Door het uit te breiden gaan we elkaar ook beter verstaan. Ik merkte eerder al tijdens de wandelingen dat er daardoor dialoog tot stand kwam, mensen naar elkaar luisterden." Excuses Wat GroenLinks-raadslid Lallhit zou de volgende stap excuses voor het slavernijverleden door de gemeente Hoorn moeten zijn. "Hoorn heeft een rol gespeeld. Excuses betekent erkenning voor het leed dat is aangedaan en de doorwerking die het nu nog heeft." Wijnstein sluit zich daar bij aan. "Ik denk dat het goed gebaar is. Vorig jaar bood de Commissaris van de Koning al excuses aan. Dus in die lijn lijkt het mij vanzelfsprekend dat Hoorn dat ook doet." Of dat gaat gebeuren, is onduidelijk. Volgende week donderdag presenteert de gemeente haar eigen onderzoek naar de rol van Hoorn bij het slavernijverleden.