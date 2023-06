Voormalig AZ-voorzitter Arie Ligthart op 93-jarige leeftijd overleden

Op 93-jarige leeftijd is voormalig AZ-voorzitter Arie Ligthart overleden. Ligthart was van 1972 tot 1988 voorzitter en werd later benoemd tot erevoorzitter van de Alkmaarse voetbalclub.

De voormalig inwoner van Heiloo was voorzitter toen de gebroeders Cees en Klaas Molenaar de voetbalclub overnamen. De broers zorgden voor een kwaliteitsinjectie. Zo werd AZ in 1981 voor het eerste in de clubhistorie landskampioen. Ook werd in 1978, 1981 en 1982 de beker gewonnen. Na die successen werd het minder en degradeerde AZ in 1988 uit de eredivisie.

Voorop in de polonaise

Lighthart stond bekend als een flamboyante man die regelmatig voorop liep in de polonaise. Hij organiseerde graag een feestje en als André Hazes en Imca Marina kwamen optreden dan zong hij zelf ook graag mee.

Naast het voorzitterschap was hij ook werkzaam als verkoopmanager bij kaasfabriek Eyssen in Alkmaar. Na zijn loopbaan verhuisde hij naar het Spaanse eiland Tenerife. Daar kwam hij afgelopen vrijdag te overlijden.