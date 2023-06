Nog geen aanhoudingen voor huis bomvol wiet in woonwijk Hoorn

De ene na de andere hennepplant wordt op donderdagmiddag 1 juni uit een hoekwoning gehaald midden in een Hoornse woonwijk. Buren kijken vanachter het rood met witte lint verbaasd toe. "Van een hoop huizen verwacht je het in de buurt, maar niet bij deze." Nu, twee weken, later is er nog niemand aangehouden, wel heeft de huurder zijn woning opgezegd.

Urenlang was een bergingsbedrijf bezig om de wietplantage te ontruimen. Honderden planten, ventilatoren, accu's en lampen kwamen naar buiten. "Nee, het is geen kleintje. Het staat van onder tot boven, van voor tot achter helemaal vol. Alleen de gang is vrij", liet een buurman zich die dag vertellen.

De woning is inmiddels helemaal leeg en afgesloten. De huurder heeft de huur vrijwillig opgezegd, meldt woningcorporatie Intermaris. En komt de komende vijf jaar niet meer in aanmerking voor een huurwoning.

Iemand heeft zich gemeld

De politie laat weten dat het onderzoek naar de wietplantage nog in volle gang is. "Wel kunnen we vertellen dat iemand zich inmiddels gemeld heeft", vertelt een woordvoerder. Ze zijn met deze persoon in gesprek en er wordt gekeken wat zijn rol is bij de hennepkwekerij. Aanhoudingen zijn er nog niet verricht. Verder laat de politie niks los.

Het wachten is tot de burgemeester de woning officieel sluit, zodat de mogelijke overlast in de wijk verdwijnt en de woning niet meer als drugspand wordt gezien. Daarna kan de woningcorporatie weer aan de slag om de woning gereed te maken voor nieuwe huurders.

Muren weggehaald

En dat is hard nodig, denkt de buurt. Op de dag van de ontruiming gaan allerlei geruchten over de hoekwoning. Zo heeft een buurtbewoner zich laten vertellen dat elektrische apparaten op timers in het huis werkten, zodat het leek alsof iemand thuis was.

"Er schijnen ook allemaal muren uit het huis te zijn weggehaald", vertelt een ander. "De woningcorporatie zal er de komende tijd een flinke klus aan hebben om het op te knappen."