Politie is op zoek naar vermiste Ben van der Weiden (68) uit Heemstede

De 68-jarige Ben van der Weiden uit Heemstede is sinds afgelopen dinsdagmiddag vermist. De politie maakt zich zorgen en is hard naar hem op zoek.

Ben werd dinsdagmiddag rond 13.30 uur voor het laatst gezien op de Professor van der Scheerstraat in Haarlem. De politie laat weten dat hij mogelijk vertrokken is in de richting van Heemstede. Mogelijk rijdt hij op een damesfiets met een lichte kleur.

Ben heeft een normaal postuur, is 1.82 meter lang. Zijn huid is licht zongebruind, hij heeft kort grijs/bruin haar en is bovenop kalend. Hij draagt een grijs/groene pet, een zonnebril op sterkte, een donker T-shirt, mogelijk een beige korte broek en bruine teenslippers.

Tatoeage

Iets anders herkenbaars aan Ben is zijn tatoeage. Op zijn linker bovenarm, ter hoogte van zijn triceps, heeft hij een tatoeage van de Rolling Stones.

De politie maakt zich zorgen over ben Ben, maar kan vanwege de privacy geen uitspraken over doen over de reden. "Voor ons is deze vermissing zodanig urgent dat we op zoek zijn en zijn foto's delen", zegt een woordvoerder van de politie.