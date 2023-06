Veel ouderen in het Gooi misbruikt: mensen durven zich niet te melden uit schaamte

Landelijk wordt één op de tien ouderen misbruikt. In het Gooi lijken de cijfers lager te liggen, maar deskundigen zeggen dat deze cijfers vertekenen. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek maakt zich hier zorgen over. Door schaamte blijft veel misbruik onzichtbaar en dat terwijl er veel hulp voor ouderen beschikbaar is. 15 juni is de internationale dag Misbruik van Ouderen en wordt extra aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling.

Veel ouderen krijgen te maken met enige vorm van ouderenmishandeling. Het kan gaan om verwaarlozing, financieel misbruik, seksueel misbruik, lichamelijke- en/of psychische mishandeling. Ook kunnen meerdere vormen tegelijk voorkomen. Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade voor de slachtoffers. Anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Het ontstaan van financieel misbruik We worden allemaal steeds afhankelijker van techniek. Ouderen zijn hier niet mee opgegroeid, waardoor ze in de problemen komen. Ze geven hun digitale bankzaken dan ook uit handen aan hun kinderen of een familielid. "Gelegenheid maakt de dief. Landelijk is een op de tien ouderen slachtoffer. In het Gooi lijkt het minder, maar we twijfelen aan de cijfers, we vermoeden dat het hoger ligt", vertelt Machteld Vonk van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. "Het controleren van misbruik is lastig. Vaak heerst er schaamte, onbegrip èn de hoeveelheid financieel vermogen speelt ook een belangrijke rol. Iemand met veel geld, ziet minder snel dat dit opraakt. Het duurt lang voordat een deurwaarder bij een rijk iemand op de stoep staat."

Ontvreemding of diefstal door familie gaat stapsgewijs. Bij de eerste keer voelt de dader nog schaamte, maar bij de tweede keer gaat het al makkelijker en dan gebeurt het vaker. "Een vermogensbeheerder kan ontevreden zijn over vroeger en dat zien als excuus voor de diefstal, maar in de praktijk is verslaving wel de hoofdoorzaak", vertelt Vonk. Verschillende vormen misbruik Er zijn verschillende vormen van misbruik. Neem bijvoorbeeld fysieke of mentale mishandeling. Vonk: "Dit kan per ongeluk ontstaan. Door woningnood of na een echtscheiding gaan mensen bij hun op leeftijd zijnde ouders inwonen. Als een ouder dement is kan dit, door kennisgebrek, tot commotie in het huishouden gaan leiden. Isolement speelt ook een grote rol. Vaak willen de daders niet dat andere mensen hier weet van krijgen. Zij isoleren de ouder en zorgen ervoor dat de ouder steeds eenzamer wordt door mensen af te stoten."

Wil je advies of wil je misbruik melden, dat kan door (anoniem) te bellen naar Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek: 035-6991199 Ook op de website is er de mogelijkheid om een melding te doen.