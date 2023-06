Hoe de kunst van kinderen uit Bergen in het Rijksmuseum kwam te hangen

De Vaandeldrager van Rembrandt hangt na een lange reis door Nederland in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam. Om dat te vieren, maakten leerlingen van de basisschool een vaandel met de vraag: waar staat jouw klas voor? Een van winnaars is groep 8 van de Adriaan Roland Holstschool uit Bergen.

De Staat moest er flink voor in de buidel tasten, maar sinds vorig jaar januari is Nederland de eigenaar van het kunstwerk van Rembrandt: De Vaandeldrager (1636). Nadat het 400 jaar lang in handen in privébezit was, verkocht de rijke bankiersfamilie Rothschild het voor 175 miljoen euro aan de Staat. Er werd 150 miljoen euro voor uitgetrokken. De overige 25 miljoen is betaald door de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum.

Zelfportret

Het werk is een zelfportret van Rembrandt, verkleed als vaandeldrager. Die hadden een belangrijke rol bij het leger in tijden van oorlog, vertelt directeur Taco Dibbits op NH Radio. "We zijn blij dat we dit late zelfportret hebben kunnen bemachtigen. Het is een rebels werk, hij schildert losjes in plaats van met de fijne lijnen waarvan we hem kennen."