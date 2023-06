Oud-leerling Floris schrikt ervan: PCC in Bergen sluit noodgedwongen deuren

Een makkelijke beslissing was het niet, maar met minder dan 130 leerlingen valt ook het doek voor PCC Bergen. De school moet over twee jaar sluiten. Bij leerlingen en leraren is de teleurstelling groot. "Dit is echt doodzonde", reageert oud-leerling Floris de Boer uit Langedijk.

Adobe Stock

Directeur Rob Baltus betreurt het einde van 'zijn' school. Hij ziet juist voordelen in het hebben van kleinere klassen. Dat vertelt hij aan mediapartner Streekstad Centraal. "Je kunt hier wel extra aandacht bieden en sneller ingrijpen bij pestgedrag." Laatste lichting De school moet toch noodgedwongen sluiten, omdat het aantal leerlingen terugloopt in Bergen. De vestiging heeft nu al enkele jaren minder dan 130 leerlingen, en dat is het wettelijke minimumaantal. In september start de allerlaatste lichting brugpiepers. De school biedt onderwijs aan eerste- en tweedeklassers, die daarna op hun eigen niveau doorleren op een andere locatie in Alkmaar. "Wat we de leerlingen hier kunnen bieden is heel waardevol. Een school in hun vertrouwde omgeving. We hebben hier dan ook aardig mee lopen stoeien."

"Het is zo spannend om van groep 8 naar de eerste te gaan, dan is die kleinschaligheid juist heel waardevol" Oud-leerling Floris uit Langedijk

Voormalig leerling Floris de Boer, nu raadslid van Lokaal Dijk en Waard, reageert geschrokken op het nieuws. "Dit is echt heel erg jammer. Ik heb het gedeeld op social media en krijg ook veel verbaasde reacties van oud-klasgenoten." 'Warme plek' "Het is zo spannend om van groep 8 naar de eerste te gaan, dan is die kleinschaligheid juist heel waardevol", zegt Floris. "Voor mij was het een warme plek en een veilige haven." Vooral de persoonlijke aandacht voor leerlingen, van zowel leraren als de directeur, maakte de overgang naar de brugklas voor hem minder zwaar. "Alle docenten en leerlingen kenden elkaar", reageert hij. "Het is zonde dat ze een quotum hanteren, want zo blijft er geen kleine school meer over." Mensenmassa "De directeur zat met zijn kantoor naast de aula, daar kon je altijd zo naar binnenlopen. Toen ik na die twee jaar verhuisde naar de andere locatie, was dat wel anders. Daar ga je op in de mensenmassa. Ik zou niet weten wie daar de directeur was. Die zag je alleen als je een afspraak maakte." Ondanks de fietstocht van 40 minuten die hij er dagelijks voor moest afleggen, hebben die twee jaren een speciaal plekje in zijn hart. Sam Sam avonden Vooral de Sam Sam avonden zal hij nooit vergeten. "Dat was een soort open podium. Toen deed ik nog aan toneel, dus daar heb ik altijd gretig gebruik van gemaakt. Ik heb er echt een hele leuke tijd gehad."

PCC heeft vijf vestigingen in de regio, waarvan drie in Alkmaar