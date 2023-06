Omstanders redden onwel geworden automobilist (75) uit het water in Haarlem

Aan de Delftlaan (N208) in Haarlem is vanmorgen rond 8.45 uur een 75-jarige Haarlemmer onwel geworden en met zijn auto het water in gereden. Omstanders zagen het gebeuren en sprongen het water in om hem te redden.

Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

De 75-jarige man raakte van de weg, kwam met zijn auto tegen een kastje dat verkeer telt en reed in het water. "Er waren meerdere mensen aanwezig die de bestuurder op het droge hebben geholpen", vertelt een woordvoerder van de politie. "We zijn erg blij dat die mensen zo alert waren en geholpen hebben. Heel fijn dat dat gebeurt." De woordvoerder laat weten dat de Haarlemmer, voor zover bekend, niet gewond is geraakt. Duikers van de brandweer zijn het water ingegaan om te kijken of er niemand meer in de auto zat. "Zij hebben de bril en huissleutels van meneer gevonden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zat niemand anders in de auto. De politie doet geen onderzoek naar het ongeluk. De auto wordt uit het water gehaald, waardoor een van de rijstroken tijdelijk afgesloten is.

Inter Visual Studio / Sander Disselkoter