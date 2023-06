Rick en Marieke voelen zich nu al winnaars: hun genomineerde woonark is een droomplek

Drie jaar lang zochten ze naar een plek aan het water. Dat Marieke van der Klink en Rick Steinmann uiteindelijk op het water belandden was niet alleen voor henzelf een verrassing, ook hun kinderen keken ervan op. Nu genieten ze alweer een jaar van hun woonark Wind & Waterliede die genomineerd is voor de Woonboot van het Jaar-verkiezing. Vrijdag is de prijsuitreiking.

Rick en Marieke voor hun genomineerde woonboot. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Helemaal niks wist het tweetal van woonboten. In Amsterdam woonden ze in een groot huis van vier verdiepingen en een klein tuintje. Toen de kinderen allemaal het nest hadden verlaten, besloten ze voor hun droom te gaan. Een huis aan het water in een cirkel van 30 kilometer rondom Amsterdam. "We wilden in de buurt van de kinderen en kleinkinderen blijven", legt Marieke uit. Tekst loopt door onder de foto.

De woonark Wind & Waterliede ligt aan de Ringvaart. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

De zoektocht begon: hun oog viel op een molen, een Zaans huisje en zelfs een kleine jachthaven in De Rijp. Alles behalve standaard moest hun nieuwe woonplek worden. Het mocht allemaal niet zo zijn. Tot ze eind maart 2021 midden in coronatijd op Funda een woonark met een tuin van 2.000 vierkante meter aan de Ringvaart zagen. "We gingen kijken en waren op slag verliefd. Op basis van 20 minuten hebben we een bod gedaan. Mijn dochter vroeg naderhand cynisch: Wat heb je nu eigenlijk gekocht?", vertelt Rick lachend. Ze bleken de nieuwe eigenaren van een lap grond met tien paardenstallen, een schuur, een tuinhuis en een ligplaats met een vervallen ark die aan vervanging toe was. Ook niet te vergeten de levensgrote beelden, oriëntale bloempotten en een steiger met zwemtrapje. En dat allemaal aan het randje van Haarlem. Tekst loopt door onder de foto.

Het uitzicht op het water en de weilanden erachter verveelt nooit. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Opeens moesten ze snel handelen. Haastje, repje werd hun Amsterdamse woning verkocht en doken ze in de wereld van de woonarken. "Je duikt in een avontuur waarvan je niet weet waar je terecht komt. Alles moesten we uitzoeken. We hadden geen idee met welke vergunningen en reglementen we ons allemaal moesten bezighouden. En dat waren er meer dan we dachten." En niet onbelangrijk, ze moesten arkenbouwers vinden voor hun nieuw te bouwen woonplek. Wensen "We wilden een duurzame boot: nul op de meter, met veel hout zoals bamboe, zonnepanelen op het dak en een warmtepomp." Ze kozen ervoor hun plannen voor te leggen aan een jonge architect Alwin Minks uit Sneek en twee jonge woonarkenbouwers Domera uit Gouda. "We gunden het project aan jonge ondernemers. Deze twee zeiden nooit 'nee' tegen onze wensen. Ze kwamen met slimme oplossingen en waren bereid mee te denken richting onze wensen." Tekst loopt door onder de foto.

Een ruime keuken was een prioriteit. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Natuurlijk ging niet alles over rozen. De materiaalprijzen stegen de pan uit, waardoor de boot een meter korter werd dan gepland, bij de 13 uur durende reis van Gouda naar Haarlem botste de gloednieuwe ark tegen een brug en eindelijk op de bestemming aan de Lieoever aangekomen, bleek de 200 ton wegende woonark op de bodem te liggen en moest er opnieuw worden gebaggerd. Maar toen eindelijk alle obstakels overwonnen waren, konden ze hun geluk niet op. Thuis "Het is een fantastische plek om te wonen. Ik ben bij de Reeuwijkse Plassen geboren en dat gevoel tussen het water en de weilanden heb ik weer. Het klinkt cliché, maar hier ben ik thuis." Gingen ze eerder geregeld op vakanties naar verre oorden, nu genieten ze volop van hun stekkie aan de Ringvaart. Tekst loopt door onder de foto.

Kopjes met zaadjes voor de vogels hangen in de boom. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

"Het is een groot avontuur hier. We moeten van alles leren. Afgelopen winter moesten we opeens de bovengrondse leidingen verwarmen tegen bevriezing. En over het snoeien van bomen en moestuinieren. In Amsterdam hadden we twee heggenscharen en dat was het. Hier kunnen we het gereedschap niet tellen." Winterkoninkje "Van de dieren kan ik ook zo genieten. Een winterkoninkje die op de rand van de emmer zit en me gezelschap houdt als ik aan het tuinieren ben. De negen eendenmannen in de vijver die met elkaar zitten te praten als hun vrouwtjes op eieren aan het broeden zijn. Of een rat die langs rent. En ja, er ligt ook weleens een dood dier. We zitten hier midden in de natuur." Tekst loopt door onder de foto.

Het stapelbed voor de kleinkinderen. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma