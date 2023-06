Bijrijder hangt 'baby' uit raam rijdende auto bij IJmuiden, politie grijpt in

Uit onderzoek blijkt het niet om een echte baby maar een pop te gaan, maar de politie waarschuwt dit soort dingen niet te doen: "Het laat mensen schrikken en kan voor (verkeers)gevaarlijke situaties zorgen", aldus de politie.

Op het videoplatform wordt met verbazing op de video gereageerd: "Mocht dit echt zijn dan is een bezoekje van de politie wel op z'n plaats", reageert iemand. "Hallo jeudgzorg, kijken jullie mee?'", reageert een ander. Weer een ander: "Wat een idioten, straks ga je over een drempeltje en is je baby weg."

Goed gesprek

De politie heeft naar eigen zeggen 'een goed gesprek' gevoerd met de bestuurder en passagiers. "Ze waren zelf ook best wel geschrokken van de ophef", laat een politiewoordvoerder weten.

Ze worden niet vervolgd.