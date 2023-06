Buitenspeeldag in Stede Broec: "Zeker in deze tijd is dat belangrijk"

Een stormbaan, blikgooien en een watergevecht: het Streekplein in Bovenkarspel was vandaag een groot speelparadijs voor kinderen. Tijdens de Nationale Buitenspeeldag stond het plein vol met spelletjes. "Buitenspelen is gezond en maakt je gelukkig. Het zorgt ervoor dat kinderen even niet op een schermpje kijken", vertelt Ellen de Wit, de organisator van Ons Stede Broec.