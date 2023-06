Feest in Enkhuizen: Sprookjeswonderland bestaat precies 50 jaar

Op de kop af bestaat Sprookjeswonderland vandaag 50 jaar. En dat is reden voor een feestje. Het park was extra mooi versierd en bezoekers kregen vanmiddag gratis entree.

Tevreden staat Wim de Vries bij de entree van Sprookjeswonderland. Kijkend naar de bezoekers die op 'zijn' feestje verschijnen neemt hij verschillende felicitaties in ontvangst. De oprichter van Sprookjeswonderland liet precies 50 jaar geleden de eerste kabouter, Dorus, zijn intrede doen in Enkhuizen. Niet wetende dat er een halve eeuw later een heel themapark zou staan. "Het is een hele reis geweest."

Miljoenen bezoekers

De dobberbootjes, het sprookjesbos, Violinde, de zingende apen: Sprookjeswonderland is een begrip voor heel veel Noord-Hollanders. De kinderen van toen zijn de ouders van nu. Op jaarbasis weten ongeveer 240.000 mensen het park te vinden. Zoon Mathijs - 50 jaar geleden 2 jaar oud - is tegenwoordig directeur. "Inmiddels zijn er miljoenen bezoekers geweest en als je weet hoe het 50 jaar geleden is begonnen, is dat wel bijzonder."