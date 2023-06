Lodewijk (17) wacht op het verlossende telefoontje: "Nu word ik ski-instructeur"

Wiebelende benen en frunnikende vingers. Nog een keer kijken of hij al is gebeld, maar het scherm toont geen gemiste oproep. Lodewijk Kaasenbrood uit Heemstede is een van de 176.520 examenleerlingen die vandaag te horen heeft gekregen of hij is geslaagd of niet. En dat was behoorlijk nagelbijten.

Lodewijk Kaasenbrood met vlag en wimpel geslaagd - Michael van der Putten/NH Media

"Staat je ringtoon wel aan?", vraagt vader Wilco die de tuin in komt lopen. "Zeker", reageert Lodewijk. "Al weet ik niet wat de toon is. Maar hij staat op geluid."

"Vanwege dyslexie was Nederland zwaar voor hem" Eva van der Zouwen, moeder Lodewijk

Lodewijk heeft zijn havo-examen op het Sancta Maria gedaan. De school was een bewuste keuze omdat ze hem daar goed konden begeleiden voor zijn zware dyslexie. "Andere scholen wisten niet of ze hem wel konden begeleiden", vertelt moeder Eva. "Uiteindelijk wilde het Sancta hem wel aannemen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Nederlands was wel echt zwaar voor hem. Hopelijk heeft hij zijn eindexamen goed gedaan. Het is zo spannend." Bekijk de video waarin het verlossende telefoontje komt.

Geslaagd of niet, nagelbijten voor Lodewijk (17) - NH Nieuws

Aan de andere kant van de stad, in Haarlem-Noord, hangt de vlag en schooltas van Fenna de Rijk al aan de gevel. Zij deed eindexamen mavo en is eerder vandaag gebeld met het verlossende telefoontje. Lat hoog gelegd "Ik wist eigenlijk wel dat ik zou slagen", zegt ze trots. "Het was voor mij vooral de vraag of ik cum laude kon slagen. Dan moet ik voor al mijn vakken hoger staan dan een acht.

"Ik knuffelde mijn moeder, dat was een heel mooi moment" Fenna de Rijk, cum laude geslaagd

Op het moment dat het telefoontje ging, zaten zij en haar moeder Channa aan tafel. Even was er verwarring, want niet de telefoon van Fenna, maar die van haar moeder trilde. "Blijkbaar hadden ze mijn moeders nummer, maar ik kreeg mijn mentor aan de lijn en die zei: 'je bent geslaagd en cum laude'. Toen was ik heel blij. Ik knuffelde mijn moeder, dat vond ik een heel mooi moment", glundert de 16-jarige scholier van de Hartenlust.

Moeder Channa en Fenna - Michael van der Putten/NH Media