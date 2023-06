Na zware jaren haalt Damian zijn diploma, verrast door zieke opa

Opluchting

Zijn methode heeft geholpen, en Damian is er nog beduusd van. Een grote opluchting voor zowel hem als zijn moeder. "Elk jaar hebben we in de zenuwen gezeten. In de coronatijd moest hij al bijna blijven zitten. Hij had al geen motivatie, ik was net ziek, we waren net verhuisd en zaten midden in een verbouwing. Een stressvolle tijd, waarin we ook te horen kregen dat zijn opa ziek was. Ik vroeg me af of hij het volgende jaar wel over zou gaan, en als dat niet zo was, dan moest hij van school", vertelt zijn moeder.

Het leek er uiteindelijk op dat Damian van vwo 5 naar havo 5 zou gaan, want met 10 tekortpunten leek er geen redding meer mogelijk. Maar wonder boven wonder slaagde hij er in om op het laatste moment zijn cijfers op te halen, zodat hij zijn examenjaar in kon.