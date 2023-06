Ondanks maatregelen opnieuw miljoenen naar stijgend lerarentekort

Onderwijswethouder Marjolein Moorman heeft de nieuwe Amsterdamse lerarenagenda 2023-2027 openbaar gemaakt. De afgelopen vier jaar is er via een Noodplan Lerarentekort gewerkt aan het verminderen van het lerarentekort in vooral het basisonderwijs. Deze aanpak wordt vier jaar uitgebreid en, waar het basisonderwijs de afgelopen jaren centraal stond, komt de focus nu óók te liggen op voortgezet onderwijs en het mbo.

De gemeente, schoolbesturen en onderwijsinstellingen werken al jaren samen om dit tekort terug te dringen, maar het tekort wordt ondanks alle aandacht alleen maar groter. "Ondanks de ontmoedigende prognoses mogen we het lerarentekort niet als het nieuwe normaal gaan zien", staat in het 46 pagina's tellende document.

Het lerarentekort in het gehele primaire onderwijs is inmiddels 18,4 procent (176 fte), verdeeld over het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. In het voortgezet onderwijs is het totale lerarentekort 6,9 procent met een uitschieter van bijna 10 procent op het vmbo. Eén ding is duidelijk: het vak van leerkracht moet zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk zijn en er mag een flinke smak geld tegenaan om de groei van dit tekort tegen te gaan: in totaal moeten schoolbesturen onder leiding van de gemeente 24 miljoen euro uittrekken om de nieuwe doelen te behalen.

Een handjevol woningen en meer zij-instromers

Op dit moment woont een kleine 60 procent van de leraren die in Amsterdam werken ook daadwerkelijk in de stad. Ongeveer 3.900 leraren wonen buiten de stad. In de afgelopen vier jaar zijn 112 woningen via de voorrangsregeling toegewezen aan leerkrachten. Nu moeten jaarlijks minimaal 40 woningen via deze regeling aan leerkrachten worden gegeven, dat minimum moet naar 60 vanaf volgend schooljaar.