Bijzondere fototentoonstelling onthult persoonlijke verhalen en nieuwe vriendschappen in de IJmond

De fototentoonstelling ‘Wonen en Leven in de IJmond’ wordt vandaag geopend in het gemeentehuis van Beverwijk. Blanka (50) komt uit Slovenië en heeft als amateurfotograaf meegedaan aan dit bijzondere project. "Ik ben mezelf met andere ogen gaan zien."

Blanka woont al zeven jaar in Nederland. Ze heeft een dochter van 27, die nog in Slovenië woont, en een dochter van acht hier in Nederland. In haar thuisland werkte ze twintig jaar lang als boekhouder, maar hier is ze schoonmaakster bij VivaZorg.

Discussie

Toen zij hier net was, wilde zij eigenlijk alleen maar weer terug naar huis. Maar na een tijdje voelde Nederland toch als haar nieuwe thuis en ging ze twee keer in de week naar taalles om de Nederlandse taal leren. Eerst in Amsterdam en sinds 2017 in Heemskerk. Daar ontmoet ze Hans Beijer, taaldocent en hobby-fotograaf bij Fotokring Heemskerk.

Om zijn leerlingen met een migratieachtergrond meer uit te dagen in hun Nederlandse communicatie, bedenkt Hans een foto-opdracht, waarvan het resultaat nu in het gemeentehuis van Beverwijk hangt.

Met hun mobiele telefoons moeten de deelnemers foto’s van elkaar maken over elkaars leven. Dus foto’s over hun straat, hun kinderen, kleinkinderen, hun werk en hobby's. "De essentie van het hele traject ligt niet in het fotograferen, maar met elkaar communiceren op basis van een plan en met elkaar het plan uitvoeren. Daarbij is de gedachte dat je met elkaar in gesprek gaat en vertelt over jouw leven. Daarom heet het het project ook 'Wonen en Leven in de IJmond'".

"Mijn rol is om te proberen een discussie op gang te brengen tussen de deelnemers", legt Hans uit. "Het zijn allemaal totaal andere type mensen."

Vriendenclub

Het doel van het project van Hans, dat uit zes bijeenkomsten bestaat, is om de integratie te bevorderen en de onderlinge verstandhouding te verbeteren. "Het is heel mooi om te zien hoe zo’n proces verloopt. De eerste bijeenkomst kijkt iedereen nog de kat uit de boom, maar bij de zesde bijeenkomst is het al bijna een vriendenclub geworden."

En dat is voor Blanka een belangrijk voordeel. "Ik had niet veel vriendinnen. Ik zat thuis, niks te doen. Soms een beetje sporten, maar dan alleen. Ik ben een sociaal mens, ik heb mensen om me heen nodig."

Tekst gaat verder na de foto