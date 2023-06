Halsema zet erotisch centrum door, wel minder horeca om aantal bezoekers te verminderen

Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum in de stad door. Wel wordt het aantal horecaplekken verminderd in het toekomstige erotisch centrum, om zo minder bezoekers te trekken. Afgelopen maart uitten bewoners en ondernemers in Zuid en Noord grote zorgen over de mogelijke komst. Halsema wil inzetten op een 'erotisch én cultureel centrum', zo schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad over alle zorgen en opmerkingen.

Sinds dit jaar zijn er nog drie mogelijke locaties waar het erotisch centrum kan komen: twee bij de Rai in Zuid en één in Noord, bij NDSM.

Begin maart waren er in zowel Zuid als Noord bewonersavonden, waar Halsema stevig en soms fel werd bevraagd. Bewoners en ondernemers maakten in grote getale hun zorgen kenbaar en bezorgde ouders en scholen lieten van zich horen.

Grote veranderingen voert Halsema niet door, maar ze schrijft wel recht te willen doen aan de betrokkenheid van de stadsdelen. De horecafunctie in het pand zal minder aantrekkelijk worden voor toeristen. De burgemeester hoopt hiermee de bezoekersaantallen, en daarmee ook de gevreesde overlast, te verminderen. Eerder werd er nog gesproken over 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Hoeveel dat er nu moeten worden, is niet duidelijk.

"De horecafuncties worden beperkt (omvang en type horeca) en zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering", aldus Halsema. "Zo wordt de koers verder aangescherpt naar een erotisch én cultureel centrum." Het aantal ramen werd eerder al vastgesteld op 100. Aan dat aantal wil Halsema niet tornen.

Kwetsbare groepen

Over de geuite zorgen om kwetsbare groepen rond de locaties zegt Halsema nu: "Het college hecht eraan dit te plaatsen in de context van het wonen en leven in onze dichtbevolkte stad. Jonge en oude Amsterdammers fietsen door de hele stad naar werk, school, sport, familie en vrienden, gaan uit in Amsterdam, en komen dus op vele manieren in aanraking met allerlei soorten mensen en activiteiten."

Maar in Noord zouden wel aanvullende maatregelen nodig zijn, omdat de school 'MBO-ROC TOP' dicht in de buurt ligt van de plek waar mogelijk het erotisch centrum komt. Het percentage kwetsbare leerlingen ligt daar 19 procent hoger dan gemiddeld in de stad. Verder komt er door de vergroening van de NDSM-werf Oost in dit gebied een publieke ruimte die grenst aan de locatie voor het erotisch centrum. "Dit betekent dat dit bij een eventuele ontwikkeling van het erotisch centrum op het Docklandsplot specifieke aandacht behoeft", aldus Halsema.

Tijdens de avonden in Zuid en Noord werd meermaals de optie om meerdere kleine locaties te openen geopperd. Dat vindt Halsema geen goed idee, zo schrijft ze nu. "Weliswaar zal op meerdere kleinere locaties de overlast kleiner zijn. De beperkt beschikbare capaciteit van zorg, toezicht en handhaving door gemeente en in voorkomend geval politie komt echter verder onder druk te staan omdat deze minder efficiënt kan worden ingezet." De politie heeft ook de voorkeur om de prostitutie zo gecentraliseerd mogelijk te houden.

Eind dit jaar moet de definitieve locatie bekend worden gemaakt.

Later meer.