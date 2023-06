Vader en zoon opgesloten in Slowaakse mijn, gered door wijkagent van Wieringen

Mijnwerkers in Slowakije hebben gisteren per ongeluk een vader en zoon uit Winkel opgesloten in een mijn. De twee waren daar aan het urbexen - het ontdekken van verlaten gebouwen en plekken - toen de ingang van de oude mijn waar ze waren gesloten werd. Een wijkagent van Wieringen heeft de twee uiteindelijk weten te redden.

Volgens lokale media hadden de vader en zoon zin in een avontuur in Košice, een stad in Slowakije. In de buurt van de stad gingen ze naar de oude magnesiummijn om foto's te maken. Gelukkig voor hen waren ze goed voorbereid: ze hadden water, eten, een powerbank voor de mobiele telefoons en warme kleren mee.

Terwijl de twee foto's aan het maken waren, werd de ingang door de mijnwerkers gesloten met aarde en beton. Dit deden de mijnwerkers vanwege de veiligheid. De mijn was al oud en toegang was verboden. Niet wetende dat de twee nog binnen waren.

Opgesloten

Toen vader en zoon erachter kwamen dat ze opgesloten waren, probeerden ze gelijk de lokale politie te bellen. Helaas voor hen: er was amper bereik. Bellen kon niet. Door een klein gaatje bij de ingang was er net voldoende om een sms'je te sturen naar het thuisfront.