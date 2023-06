In beeld: Gooise straten vol uitzinnige kinderen voor buitenpeeldag

Het is vandaag buitenspeeldag. En dat is belangrijk: steeds minder kinderen spelen buiten. Volgens recent onderzoek van Jantje Beton speelt één op de zes kinderen nooit buiten. 80% van de kinderen beweegt ook niet genoeg. Tijd om naar buiten te gaan, de straat afzetten en spelen maar. Daar werd vandaag in Bussum flink gehoor aan gegeven.

Je kan springen op verschillende springkussens, je laten schminken, waterpistolen gevecht houden, mee doen aan het voetbaltoernooi en voor tussendoor is er genoeg drinken en eten geregeld. Het is groot feest.

Organisatie Versa Welzijn organiseert dit jaar hun buitenspeeldag op de Groene Long in Bussum. Het grote grasveld is omgetoverd tot één grote speeltuin.

"Ik organiseer dit nu voor de tweede keer. Met wat oude onderdelen hebben we allemaal spelletjes in elkaar gezet. Iedereen neemt wel iets mee, zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen," vertelt Cas Renooij. "We maken voor de volwassenen ook een kring, zodat iedereen elkaar kan leren kennen".

Ook de Nachtegaallaan in Bussum staat in het teken van Buitenspeeldag. De straat is vanmiddag afgezet voor verkeer en omgetoverd tot één grote speelplaats voor kinderen. De buurtbewoners organiseren dit, niet alleen voor kinderen, maar ook zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten.

De Bussumse Badhuislaan is ook afgezet. De hele straat is versierd met vlaggen. Voor de kinderen zijn er activiteiten als appelhappen en watergevechten. In de avond is er disco en na afloop een buffet met friet, knakworst en ijsjes.

Straat vol vlaggen

"Vorig jaar was het helaas enorm slecht weer. Gelukkig voor de kinderen is het dit jaar prachtig weer," vertelt Laura. Laura is één van de buurtbewoners die zich elk jaar inzet voor een geslaagde Buitenspeeldag. "We willen dat de kinderen lekker kunnen spelen en het naar hun zin hebben. Het mooie is dan ook dat iedereen in de straat meewerkt."