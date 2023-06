Huizer peuterspeelzaal waar peuter verdronk sluit definitief de deuren

De Huizer peuterspeelzaal 't Kraaltje waar twee maanden geleden op tragische wijze een 2-jarige peuter verdronk, sluit de deuren definitief. De opvang sloot na het drama al de deuren om op een alternatieve locatie verder te gaan, maar besluit nu helemaal niet meer terug te keren. Dat blijkt uit een brief aan de ouders, die in handen is van NH Gooi.

De medewerkers van de opvang vertellen nog elke dag bezig te zijn met de dood van de kleine Amin. Het jonge jochie kwam om het leven nadat hij uit het oog verloren was en in het water beland was. Een peuterleidster en meerdere hulpdiensten waren er snel bij, maar konden niets meer voor hem betekenen.

Alternatieve locatie

De dood van de peuter is niet per se de aanleiding van het sluiten van 't Kraaltje, maar het speelt wel mee. "Het besluit is tweeledig", vertelt de opvang. Aan de ene kant heerst bij hen het gevoel dat ze met het openen van de alternatieve locatie, al afscheid hebben genomen van de andere locatie. "De kinderen hebben een fijne nieuwe plek gevonden waar ze kunnen blijven."

Aan de andere kant heeft de Montessorischool het lokaal nodig voor onderwijs. Het leerlingenaantal groeit daar, waardoor er geen plek meer is voor de peuterspeelzaal.

Politieonderzoek

Hoe het precies heeft kunnen gebeuren dat de kleine jongen uit het zicht verdween en het water kon bereiken is nog altijd niet duidelijk. Het politieonderzoek loopt volgens de peuterspeelzaal nog.

De peuterspeelzaal was zelf nog niet bereikbaar voor verder commentaar.