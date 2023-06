Amsterdammer op snelweg in Limburg aangehouden met 1200 kilo drugs in auto

Een 39-jarige Amsterdammer is maandag door de politie aangehouden nadat er tijdens een controle ongeveer 1200 kilo aan harddrugs werd gevonden in zijn auto.

De politie voerde maandag een verkeerscontrole uit op de A2 ter hoogte van de Limburgse plaats Echt. Tijdens de controle werd ook het voertuig van de man gecontroleerd, daar troffen agenten de honderden kilo's drugs aan.

De drugs en het voertuig waar de man in reed zijn door de politie in beslag genomen. De verdachte is door de politie aangehouden op verdenking van drugsbezit en zit in alle beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs.