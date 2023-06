Julianapop al maanden uitverkocht: "Hele vriendengroepen zonder kaartje in paniek"

Dertig jaar geleden was de eerste editie van Julianapop, hét popfestival van Julianadorp en vandaag kan er opnieuw gedanst worden. In februari waren de 5.000 kaartjes binnen no time uitverkocht. Nog sneller dan eerder zelfs, omdat de fysieke kaarten gelijktijdig in de verkoop gingen als de online kaarten. Velen grepen er naast. "Hele vriendengroepen die altijd naar Julianapop gaan zijn in paniek, omdat ze geen kaartje hebben", zegt Mitsy Haeck van Julianapop.

Boy Hoogvorst

Ook deze week kreeg Mitsy Haeck van Julianapop regelmatig van mensen de vraag of ze niet nog ergens wat kaartjes heeft. Ze moet ze teleurstellen, ze zijn er écht niet meer. Haeck: "Er was dit keer een run op de kaarten. Ik vind het ook opvallend dat meerdere mensen uit de 'harde kern' van Julianapop geen kaartje hebben kunnen krijgen. Dan lijkt het er op dat er meer mensen van buiten Julianadorp een kaartje voor Julianapop hebben gekocht dan anders." Voor het tweede jaar op rij is het festival op een grasveld aan de Zuiderhaaks. Het is een tijdelijke locatie, maar wel een waar vermoedelijk tot aan ten minste 2025 gebruik van wordt gemaakt. "Er wordt gewerkt aan het project ONS Julianadorp", zegt Haeck. Het plan daarvoor is dat er een multifunctioneel terrein komt waar de sportschool, voetclub- en tennisclub en evenementen als Julianapop en het Julianadorp Power Festival (JPF) gebruik van kunnen maken. "Dan krijgen wij dus een vast evenemententerrein. Tot die tijd zitten wij hier." Week vrij De hele week zijn er zo'n 150 tot 200 vrijwilligers in touw. Zij helpen met de opbouw, maar ook op de dag zelf. "Maar ze zijn er nooit allemaal tegelijk. Dat kan ook niet. Als bestuur nemen wij een week vrij van ons werk, maar dat kun je niet van iedereen vragen, natuurlijk." Regio Noordkop nam eerder deze week al een kijkje bij de opbouw op het festivalterrein (tekst gaat verder onder de video):

Haeck is trots op de line-up. "Al vind ik het eigenlijk altijd mooi." Zo staat de razend populaire Froukje op het podium. Voor haar moet je er vroeg bij zijn, want zij treedt al om 14.14 uur op. Ook kan het publiek uit zijn dak gaan van rapper Bizzey, de Snollebollekes en het Helderse dj-duo Drove (die al in het voorprogramma van dj Martin Garrix stonden). Oudere bezoekers kunnen genieten van Pater Moeskroen en Martijn Fischer die hits van André Hazes zingt. Julianapop begint vandaag om 13.30 uur. Kaartjes zijn zoals gezegd uitverkocht. Wel kunnen er aan de deur nog kinderkaartjes, voor kinderen tot 12 jaar, worden gekocht.