Confetti en ballonnen bij opening kledingbank Zaanshopje: "Jammer dat het nodig is"

Het is een bijzondere dag voor Vanessa, Inge en Linda van het Zaanshopje, want na vijf jaar hebben ze eindelijk een vaste ruimte voor hun kledingbank. Dat het nodig is zien de drie Zaankanters regelmatig met eigen open. Tijdens de opening houden ze het dan ook niet droog. Vanessa: "Nu dat we open zijn, kunnen we echt helpen."

Vanessa tussen de bakken met kleding van Zaanshopje - NH Nieuws / Thyra de Groot

"We hebben zelf onze kasten leeg getrokken", zegt Linda lachend. De oprichters noemen zichzelf de drie musketiers en zijn dolblij dat ze nu eindelijk de bewoners uit Zaandam-Zuid, die tussen wal en schip vallen, kunnen helpen aan kleding. De vrouwen komen zelf uit de wijk en weten hoe het is om even geen geld te hebben voor kleding. "Je ziet dat er veel armoede is, stille armoede vooral", vertelt Linda. Het is voor mensen dan vaak een drempel om gebruik maken van een initiatief als een kledingbank. "De schaamte is al hoog. En als ze dan ook nog kleding zoeken. Je merkt dat er vraag naar is." Vergeten groep De doelgroep zijn vooral de mensen die net niet in aanmerking komen voor andere kleding- of voedselbanken. Linda: "Ik denk dat deze groep veel vergeten wordt. Mensen werken wel en dingen wel kunnen kopen en betalen, maar net." Een voorbeeld daarvan zijn mensen die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire. "Het is zo jammer dat het nodig is." Met één feestelijke druk op de knop kunnen de bewoners uit Zaandam-Zuid op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur gebruik maken van Zaanshopje. T ekst gaat door onder de video.

Opening Zaanshopje - NH Nieuws / Kim Koghee

De verhalen die Vanessa, Inge en Linda horen zijn schijnend: "Als je je boodschappen al niet kan betalen, waar wil je dan je kind van kleden." Het doet ze dan ook goed als sommigen na een tijdje niet meer langs hoeven te komen. "Het is leuk om te zien hoe mensen opbloeien nadat je ze hebt geholpen", zegt Inge. De opening doet Vanessa, tot haar eigen verbazing, heel veel:

Vanessa vlak na de opening - NH Nieuws / Kim Koghee

Met de nieuwe ruimte denken ze nog meer inwoners uit vooral Zaandam-Zuid van kleding te voorzien. Vanessa: "Nu we open zijn, kunnen we echt helpen." Voorheen stond alles overal en nergens. Nu staat het netjes in bakken.



Vanessa laat graag haar nieuwe werkplek zien:

Er is een variateit aan kleding beschikbaar - NH Nieuws / Kim Koghee

Om nog meer mensen te kunnen helpen, willen 'de drie musketiers' graag kinder- of herenkleding ontvangen. "Ik snap het wel", zegt Linda. Ze vervolgt: "Vrouwen hebben altijd meer kleding." Maatwerk Gemiddeld krijgen mensen vijf kledingstukken per persoon. Toch is dit niet altijd zo volgens Linda: "Als je moet gaan kiezen dan weet je dat ze het nodig hebben. Ze pakken het niet voor niets." Nu ze een vaste locatie hebben, hopen de dames maar één ding en ze roepen dan ook in koor: "Dat we maar heel veel mensen kunnen helpen. Dat is het allerbelangrijkste!"