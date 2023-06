Steijn zelf ook verbaasd dat Ajax hem wilde

Maurice Steijn is vanmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Ajax. De Hagenees tekende vanmorgen tot en met de zomer van 2026 in de hoofdstad. Steijn en technisch directeur Mislintat schoven aan bij een persconferentie en lichtte de keuze voor de Hagenaar verder toe.

De nieuwbakken trainer verwacht ook het Ajax-spel te kunnen spelen. "Dat heb ik ook nagestreefd bij Sparta. We hebben altijd gespeeld om te winnen, maar niet altijd met het beste team. Nu kom ik in de situatie met de beste spelers, dat is een mooie uitdaging."

"In de aanleg was ik wel verbaasd, ik had niet verwacht bij Ajax bij mij zou aankomen", gaf Steijn toe. "Een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd en hoorde ik dat ik één van de kandidaten was. Gaandeweg kreeg ik er steeds meer gevoel bij."

Steijn wordt in Amsterdam sowieso geassisteerd door Saïd Bakkali en ook de naam van Hedwiges Maduro wordt genoemd. "Hij is er nog niet, maar ik hoop wel dat hij gaat komen", reageert Steijn op die geruchten. "Zij vullen mij goed aan als jonge, ambitieuze assistenten. Hedwiges ís Ajax, hij weet waar de club voor staat en belichaamt hetgeen wat ik niet heb. Ik denk dat het een goede combinatie is."

Springplank

"Ajax kan ook een springplank zijn voor spelers en trainers", pareerde Mislintact de kritiek dat Steijn nog nooit een grote club trainde. "Dat deden we bijvoorbeeld ook met Erik ten Hag. Dezelfde ervaringen heb ik met Jürgen Klop en Thomas Tichel bij Borussia Dortmund meegemaakt. Door wat Maurice heeft gedaan bij Sparta, moest hij wel een kandidaat zijn."

"Hij heeft ons overtuigd Ajax-voetbal te kunnen spelen", vult de Duitser aan. "Daarbij is hij ook een teamspeler, hij heeft persoonlijkheid. Dat is wat we nodig hebben: trots zijn en onze krachten optimaal benutten. We staan samen voor succes."

Omgaan met druk

Vooral door zichzelf te blijven, wil Steijn de druk ondergaan bij Ajax. "Het is de grootste club van Nederland. Daar hoort meer druk bij, ik zal daar heel nuchter en realistisch mee omgaan, zoals ik eigenlijk altijd heb gedaan. Je weet hoe groot Ajax is; niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Als je door de gangen loopt, zie hoe groot Ajax is. Daar ben ik me heel goed van bewust."