Verkeer van of naar Texel, let op: omweg en langere reistijd vanwege werk aan rotonde

Wie komend weekend van plan is van of naar Texel te gaan, moet rekenen op extra reistijd. De rotonde op de kruising van de N250 en de Ravelijnweg in Den Helder, precies op de route richting de Texelse boot, is van morgenavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur afgesloten. Verkeer moet omrijden via het centrum van Den Helder.