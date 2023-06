Ivo van Hove stopt als directeur ITA, Eline Arbo wordt opvolger

Door te stoppen als artistiek directeur is hij van plan zich meer richten op zijn rol als regisseur. Wel blijft hij ambassadeur van de schouwburg. Van Hove laat weten dat deze overstap hem de ruimte biedt om andere werkzaamheden buiten ITA te vervullen. Zo werkt Van Hove ook als regisseur in het buitenland en is hij betrokken bij de Ruhrtriennale (kunstfestival in het Ruhrgebied).

“Na 22 jaar met volle toewijding als directeur gewerkt te hebben is het tijd voor een nieuwe fase in mijn leven en een nieuwe rol bij ITA. Ik heb daarom met de Raad van Toezicht besproken hoe die nieuwe rol eruit zou kunnen zien en ben zeer gelukkig met de afspraak die we hierover hebben gemaakt',' schrijft van Hove.

De nieuwe artistiek directeur, Eline Arbo, is sinds 2022 verbonden aan ITA als associate artistic director. De Noorse verhuisde na haar studie theaterwetenschappen aan de universiteit van Oslo naar Amsterdam, om de studie regieopleiding van de Theaterschool te volgen.

Naast haar werk in Nederland heeft Arbo ook meerdere voorstellingen in Noorwegen geregisseerd, waaronder Hærmennene på Helgeland van Henrik Ibsen, die tijdens het Ibsen Festival in 2018 in première ging. Ook regisseerde ze in 2019 de grotezaalproductie Peer Gynt van Henrik Ibsen.

In januari 2021 won Arbo de Mary Dresselhuys Prijs voor haar werk van de afgelopen jaren. In het voorjaar van 2021 ging haar regie De uren van Michael Cunningham bij ITA in première. Haar voorstelling De jaren werd door het Nederlands Theater Festival genomineerd als een van de meeste spraakmakende voorstellingen van theaterseizoen 2022/2023.

Van Hove reageert tevreden op de nieuwe artistiek directeur. ''Ik ben er trots op de artistieke leiding aan haar over te dragen. Haar passie voor de grote zaal en de wijze waarop ze weet om te gaan met een uitgebreid acteursensemble maakt Eline de ideale opvolger.''