Werknemers Schiphol moeten nog steeds veel te vies werk doen, FNV stapt uit overleg

Er wordt te weinig haast gemaakt om de werkomstandigheden van het platformpersoneel op Schiphol gezonder te maken. Volgens vakbond FNV blijven werkgevers ontkennen dat hun personeel hartklachten, luchtwegklachten en kanker krijgen door de uitstoot van vliegtuigen. De bond heeft er geen vertrouwen meer in dat medewerkers op korte termijn beter worden beschermd.

FNV kiest er daarom voor om uit het samenwerkingsverband te stappen van Schiphol en de overheid om de luchtkwaliteit op het platform van de luchthaven gezonder te maken. Vorig jaar maart sloegen Schiphol, het Rijk en kennisinstellingen de handen ineen om de arbeidsomstandigheden van het platformpersoneel te verbeteren.

Nog elke dag staat het personeel te dicht bij draaiende vliegtuigmotoren of ronkende dieselapparaten te werken. "Onderzoeken tonen aan dat werknemers op Schiphol continu met enorme hoeveelheden gevaarlijke stoffen bestookt worden op het platform", laat FNV in een verklaring weten.

Enorme kostenpost

"Werkgevers weten dat het aannemelijk is dat medewerkers hierdoor hartklachten, luchtwegklachten en kanker krijgen. Maar ze doen te weinig met die kennis. Erkenning dat hun werknemers ziek kunnen worden door vliegtuiguitstoot, betekent namelijk dat ze toegeven dat ze aansprakelijk zijn. Dat kan een enorme kostenpost worden en dus maken werkgevers geen haast."

Campagneleider Jaap de Bie van FNV Schiphol laat NH weten geen andere keus te hebben dan vanaf de zijlijn verder te gaan met de strijd: "Er is geen draagvlak meer onder de medewerkers. Werkgevers op Schiphol weten al zeker 15 jaar dat vliegtuiguitstoot kankerverwekkend is. Onderzoek van de arbeidsinspectie heeft dit bevestigd en heeft aangetoond dat werkgevers hun zorgplicht bewust hebben genegeerd."

Erkenning

De vakbond staat erop dat het RIVM onderzoek gaat doen naar de korte- en langetermijneffecten van blootstelling aan vliegtuiguitstoot op het platform. Bovendien eist FNV dat er haast wordt gemaakt met verbeteringen en wil publieke erkenning van werkgevers in de luchtvaart dat vliegtuiguitstoot in zijn geheel schadelijk is.