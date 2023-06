Veel schade in Amsterdamse straat na gesprongen waterleiding

Voor kunstinstelling Mediamatic aan de Dijksgracht in het centrum was het even schrikken vanochtend. Voor de deur sprong vannacht een waterleiding waardoor er een heus zinkgat ontstond. En dat zorgt voor flinke schade.

Door het vele water dat uit de leiding is gelopen, is de vloer op meerde plekken in het pand ingezakt. "Vanochtend zakte ik hier tot mijn knieën erin", vertelt oprichter Willem Velthoven terwijl hij naar een ingezakt stuk vloer wijst. Volgens Velthoven is er veel zand onder het gebouw weggespoeld en ontstaan er daardoor op verschillende plekken in het gebouw gaten.

Al lopend door het gebouw zijn de verzakkingen goed te zien. "Je moet nu overal oppassen. Alles kan opeens inzakken. Het is veilig, zolang je er maar niet op gaat springen." Voor de kunstinstelling is het een flinke domper. "We moeten alle deelnemers van onze evenementen waarschuwen. We gaan nu bekijken wat er door kan gaan en wat niet."

Waternet laat weten druk bezig te zijn met het onderzoek naar hoe de leiding precies kon springen. Twee woningen en vijf bedrijven in het gebied zitten op het moment zonder water, er komt voor hen een waterwagen zodat ze wel over water kunnen beschikken.