Tigers haakt af en Hovocubo mag 'waarschijnlijk' titel verdedigen in finale

"Ik weet niet of Tigers hiermee de handdoek in de ring gooit of bezig is met iets anders", aldus Diaz. "Buiten de sporthal om is Tigers een hele sociale club, maar binnen de lijnen vertonen ze heel ander gedrag." Als een team in de competitie niet komt opdagen, dan krijgt de betreffende club een fikse boete en punten in mindering en wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld. "Nu is er geen sprake van punten, want in de play-offs gaat het om winnen of verliezen. Het zou me niet verbazen als Tigers bezig is met een plannetje."

"Oneerlijk"

Diaz: "We hebben met het team een hele emotionele week beleefd en met name Sander van Dijk." De trainer van Hovocubo verloor zijn vader en de crematie was zaterdag een dag voor het beslissingsduel. "In de sporthal werd hij elke keer uitgedaagd en zelfs een keer bedreigd", vertelt Diaz met een brok in haar keel. "En dan is er één moment dat hij daar emotioneel op reageert. Dit voelt zo oneerlijk, ik krijg er tranen van in mijn ogen." Van Dijk kreeg hiervoor de rode kaart en ook werd een speler van Tigers Roermond weggestuurd. Beide zouden vanavond niet welkom in de hal waar de wedstrijd zonder publiek werd uitgespeeld.

Onderzoek

De aanklager van de KNVB doet onderzoek naar het incident en komt over enkele weken met een uitspraak. Ondertussen begint vrijdag als gepland de finale om de landstitel. Titelverdediger Hovocubo begint dan waarschijnlijk aan de best-of-three serie met eerst een thuiswedstrijd in Zwaag tegen FC Eindhoven dat het Amsterdamse Lebo in twee duels opzij zette.

Vrijdag 23 juni is de return in de lichtstad. Mochten beide ploegen dan één keer hebben gewonnen dan valt de beslissing zondag 25 juni ook in Eindhoven.