Zoekplaatje: Hoeveel rijbanen denkt u dat deze tweebaansweg heeft?

Bij de oude indeling van de Dijkweg was er één rijstrook in het midden om twee rijbanen aan te geven. Maar met de nieuwe indeling lijkt het alsof er drie zijn aangebracht. Of is het maar één echte rijbaan? "Als je er overheen rijdt denk je: 'wat een rarigheid'", vertelt een buurtbewoner. "Het ziet er heel apart uit, en het is best een lang stuk weg."

Meer baan voor fietsers

Volgens de gemeente Medemblik gaat het hier om twee fietssuggestiestroken. "Dit zijn geen officiële fietspaden, omdat die alleen bedoeld zijn voor fietsverkeer en andere voertuigen die hierop mogen rijden", licht een woordvoerder toe. "Op deze banen worden fietsers begeleid, maar al het andere verkeer mag hier ook overheen rijden."

Ook mag er geparkeerd worden op deze stroken. "Volgens de laatste richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw moeten deze fietssuggestiestroken zo breed zijn."

De werkzaamheden aan de Dijkweg zijn door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Deze waren al voor de start van dit jaar ingepland, toen het hoogheemraadschap de wegen nog in beheer had.

Volgens de gemeente is dit voorlopig de definitieve indeling, en zullen er geen verdere aanpassingen aan de Dijkweg gedaan worden.