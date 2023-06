Geen geld meer om huizen te vergroenen: subsidiepotje waterschap al na half jaar leeg

Het bedrag was een derde van de totale subsidiepot om de regio voor te bereiden op het veranderende klimaat en om de omgeving hierop aan te passen. Huishoudens konden geld vragen om onder meer een regenton of een waterzak om water op te vangen in de kruipruimte aan te schaffen of bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen. Daar werd dus zo gretig gebruik van gemaakt dat het potje nu leeg is.

Een leverancier van sedumdaken in Vinkeveen heeft gemerkt dat de verdeling van het geld anders is dit jaar. “Wij volgden altijd de ontwikkelingen wat betreft subsidies bij het waterschap om onze klanten daarvan op de hoogte te brengen. Maar de veranderingen in de regelingen gaan inmiddels zo snel dat het niet meer bij te benen is. Het is in ieder geval te merken dat particulieren dit jaar minder geld krijgen, ik heb veertig procent minder omzet", aldus de leverancier.

Meer geld?

Misschien komt er volgend jaar meer geld beschikbaar maar dat wordt pas aan het eind van dit jaar bepaald. De afgelopen jaren is het subsidiebedrag omhoog gegaan van 125.000 euro naar 150.000. De verdeling dit jaar was dus dat er 'maar' 50.000 euro voor huishoudens was vrijgemaakt. Voor samenwerkingsinitiatieven, waar ook particulieren aan deelnemen, was 100.000 euro beschikbaar. In de voorgaande jaren was de verhouding dat ieder de helft kreeg.

Het waterschap evalueert de subsidieregeling ieder jaar om te besluiten hoe er het meest effectief gewerkt kan worden aan klimaatadaptatie. Het blijkt dat het inzetten op samenwerkingsinitiatieven veel pluspunten heeft onder andere omdat het effect van de maatregelen groter is. In de samenwerkingsinitiatieven zijn ook particulieren vertegenwoordigd. Zij trekken samen op, zoals in een Vereniging van Eigenaren of buurtinitiatieven.