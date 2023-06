Vrees voor verkeersinfarct door wegwerk Zwanenburg-Halfweg, maar 'dorp gelukkig aangepakt'

Het zal geen enkele inwoner van Zwanenburg of Halfweg ontgaan: de komende anderhalf jaar gaat op maar liefst vijftien plekken in de dorpen de schop in de grond om achterstallig onderhoud aan te pakken. Bewoners zijn blij dat er eindelijk iets gebeurt, maar uiten ook bezorgdheid over de verwachte verkeershinder.

In het dorpshuis staan tijdens de inloopbijeenkomst grote informatieborden over alle vijftien projecten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Bij ieder bord geeft een medewerker van gemeente Haarlemmermeer uitleg. "Het wordt veel overlast, ellende en omrijden", vertelt Peter de Waard, assistent-gebiedsmanager. "Dat kunnen we de inwoners maar beter meteen eerlijk vertellen."

De inwoners lijken veel behoefte te hebben aan uitleg, want binnen mum van tijd is het dorpshuis gevuld. "Het doel van deze inloopavond is niet alleen om de inwoners vroegtijdig te informeren. We willen ook graag weten wat ze vinden", vertelt Peter de Waard. "Niemand kent het dorp beter dan de inwoners zelf, dus als ze goede ideeën hebben schrijven we dat op."

Zo geeft Bernardo Mossel (78) een tip aan de gemeente om ook de stoepen aan te pakken. Hij woont al 42 jaar in Zwanenburg. "Hoofddorp en Nieuw-Vennep liggen er netjes bij, maar Zwanenburg is al die jaren achtergesteld. Al vier jaar loop ik te klagen, maar nooit was er geld", vertelt hij. "Nu wordt het dorp gelukkig grondig aangepakt."

Even verderop kijkt Ritchie Trompert (50) samen met zijn collega's naar de voorlopige schets van de Oranje Nassaustraat. De riolering van deze straat is slecht. Daarom heeft de gemeente besloten de straat volledig her in te richten. De gemeente wil de snelheid van 50 naar 30 km per uur verlagen, meer groen planten en parkeerplekken creëren. "Als bewoner vind ik het geweldig", vertelt hij. "Als brandweer maak ik me zorgen."

"Het is fijn dat alle projecten hier staan, want ze hebben allemaal verband met elkaar", zegt Ritchie. "Als de brug eruit is, heeft dat ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de kazerne. Alles zorgt voor verkeersstremming."

De brandweerkazerne ligt aan de Oranje Nassaustraat. Als ploegchef heeft Ritchie daarom veel contact met de gemeente om mee te denken met het plan. "Er is geen andere kazerne dichtbij. We moeten tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven en op tijd ter plaatse kunnen komen", vertelt hij. "Maar ook na de werkzaamheden moeten we snel te hulp kunnen schieten. Als de gemeente de snelheid eruit haalt of de straat straks geen doorgaande weg meer is, wordt dat voor ons moeilijker om op tijd te zijn."

Ook Monique van Haeften (63) is voor het project aan de Oranje Nassaustraat naar het dorpshuis gekomen. Ze woont in de Houtdijkstraat in Halfweg. "Als de Oranje Nassaustraat open komt te liggen, hoe komen we dan onze wijk uit?", vraagt ze. "Alle voorzieningen zijn in Zwanenburg, dus daar moeten we wel naartoe kunnen komen."

De gemeente moet haar teleurstellen. Er is alleen nog een tijdelijke schets van de Oranje Nassaustraat en het verdere plan moet nog uitgewerkt worden. Ook is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen. "Er is nog weinig informatie", zegt ze. "Dat is jammer, maar ik ben ervan overtuigd dat ze het zo goed mogelijk proberen te doen."