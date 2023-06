Geslaagd of niet? Leerlingen door storing mogelijk nog langer in de stress

Zul je net zien: op de dag van de eindexamenuitslagen een storing bij Somtoday, het bedrijf dat de cijfers verwerkt. Hoewel de storing van korte duur was, kan het ertoe leiden dat de leerlingen van bijvoorbeeld Oscar Romero in Hoorn nóg langer in spanning zitten.

Samanta de Groot

De storing zorgde ervoor dat er verkeerde resultaten werden toegekend aan de leerlingen. Een veel beroerdere timing is amper denkbaar. Wessel van de Hoef, rector van het Hoornse Oscar Romero, baalt dan ook flink. "We gaan waarschijnlijk het geplande belmoment niet halen. We zouden de leerlingen die nog niet zijn geslaagd vanaf 14 uur bellen. Je kunt je voorstellen dat veel leerlingen die examen hebben gedaan, al twee dagen strak staan van de spanning. Als je dan nóg een uur extra moet wachten, is dat niet leuk. We werken er keihard aan om de opgelopen vertraging in te lopen." Van de Hoef werkt zelf volop mee. "Dit is één van de doemscenario's op een dag als vandaag. Maar je bent nu eenmaal afhankelijk van zo'n systeem. Je kunt er zelf weinig aan doen, maar het is wel waardeloos." Oscar Romero zal niet de enige zijn met problemen door de storing. Want meerdere scholen maken gebruik van Somtoday.

