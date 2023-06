Pissende en gillende katten zwerven door Haarlem: Ariane pleit voor chipplicht

Afgelopen maand werden er in één dag twee zwerfpoezen door de dierenambulance opgepikt in Schalkwijk. De ene poes was net bevallen en de andere beviel in de ambulance. In verschillende Haarlemse wijken en vooral in de wijken met een hoog percentage sociale huurwoningen is er overlast van zwerfkatten.

Om daar wat aan te doen probeert Ariane Walberg van de Dierenbescherming Zuid-Kennemerland katten te vangen in de Slachthuiswijk. "Belangrijker is dat mensen die nu een kat of kitten nemen, deze laten castreren of steriliseren. Ik wil daar ook echt toe oproepen. Wij hebben meer dan genoeg katten in Nederland en teveel leven een zwervend bestaan." Gewapend met twee kooien en een hele hoop geduld, brengt Ariane de middag in de wijk door. "Ik kan de kooien niet onbeheerd laten staan dus ik moet wachten", legt ze uit. Verslaggever Maurice Blaauw was met haar mee op pad. Tekst gaat door onder de video.

Mee met de dierenbescherming op kattenvang expeditie - NH Nieuws

Voorafgaand aan deze week is ze de buurt rondgegaan om te flyeren. "In de flyer kondigen wij onze actie aan en vragen wij of mensen nog een kat hebben die gechipt moet worden. Helaas heb ik hier geen reactie opgehad. Ik bekijk het maar positief en hoop dat alle katten hier gechipt zijn", aldus Ariane. In de nabije toekomst wordt het chippen van katten verplicht. "Dat is een goede regel. De vraag is alleen: hoe ga je het handhaven?" Ariane weet het niet. Ze merkt vaak dat het voor sommige mensen te veel kost, net zoals castreren of steriliseren. Tekst gaat verder onder de foto.

Een eerder gevangen Kitten - Ariane Walberg/dierenbescherming

"Katten met of zonder baas lopen buiten en een niet geholpen kat plant zichzelf voort. Hierdoor wordt het probleem alleen maar groter. Daarom zijn we vandaag ook in deze wijk. De afgelopen jaren komen hier al honderden katten vandaan", aldus Ariane. Geld Mensen die weinig geld hebben komen vaak in de problemen wanneer hun kat zwanger raakt. Het aantal katten in huis vermenigvuldigt zich net zoals de kosten. "Hierdoor is het uiteindelijk niet te stoppen", meldt Ariane. Die ook opmerkt dat de meeste mensen geen twintig katten in huis willen. Nestjes Helaas merkt ze soms ook dat mensen kiezen voor een nestje, maar dat het achteraf toch niet zo goed uitkomt en dan brengen ze de moederkat met haar kittens naar het asiel. "Dat maakt mij echt heel boos, agressief gewoon." Tekst gaat verder onder de foto.

Een eerder gevangen lapjeskat - Ariane Walberg/dierenbescherming