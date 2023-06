Ajax bevestigt komst trainer Maurice Steijn

Ajax heeft zojuist de komst van de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn bevestigd. Maandag lekte al uit dat de 49-jarige Hagenaar een contract voor drie jaar in Amsterdam tekent. Steijn had een nog één jaar doorlopende verbintenis bij Sparta Rotterdam die door Ajax is afgekocht.

Op de website van Ajax zegt directeur voetbalzaken Sven Mislintat: "Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer. Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd."

Assistenten

Said Bakkati wordt één van de assistenten van Steijn. Hij was eerder al assistent-trainer bij Jong Ajax en werkte het afgelopen seizoen als assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag. Ajax is op zoek naar nog een assistent. De naam van oud-Ajacied Hedwiges Maduro viel de afgelopen dagen, maar het net gepromoveerde Almere City FC wil haar assistent-trainer niet kwijt. Maduro heeft in Almere nog een contract voor één seizoen.

De Duitser Max Lesser komt over van VfB Stuttgart en wordt hoofd analyse bij het eerste elftal. De technische staf bestaat verder uit Richard Witschge, Anton Scheutjens (keeperstrainer) en Alessandro Schoenmaker (performance coach).

John Heitinga

Het is niet bekend wat John Heitinga komend seizoen gaat doen. Heitinga maakte het afgelopen seizoen af nadat Alfred Schreuder wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen. Ajax zegt in het persbericht niets over de toekomst van Heitinga.