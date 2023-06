Verdachten doodsteken Jimmy Schepers tijdens festival 90 dagen langer vast

Op het festivalterrein konden twee 20-jarige Amsterdammers direct door de politie worden aangehouden. Een dag later wisten agenten nog een verdachte aan te houden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. Het is voor de politie nog altijd onduidelijk wat de precieze aanleiding is geweest van het incident, dat onderzoek loopt nog. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen zullen worden verricht.

Tijdens het festival op 28 mei raakten drie mannen gewond. Een 22-jarige man uit Nieuwegein, een 24-jarige man uit Amsterdam en de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen, hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Eerder werd al bekend dat de mannen uit Nieuwegein en Amsterdam buiten levensgevaar waren.

Steun voor familie

Jimmy komt uit een Amsterdamse horecafamilie. Bij het familierestaurant in Oost kwamen twee dagen na de steekpartij tientallen mensen bij elkaar om de 21-jarige Diemenaar te herdenken. Het restaurant is sinds het incident gesloten, voor de deur ontstond na de herdenking een flinke bloemenzee.

Omdat de deuren van het restaurant gesloten zijn, begonnen vrienden van de familie een inzamelingsactie om hen financieel een handje te helpen. Er werd ruim 50.000 euro opgehaald om de familie te steunen in deze moeilijke tijden.