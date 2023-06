Fotograaf legt Amsterdam-Noord vast in 'liefdevolle' portretten, en meer leuke tips

Fotograaf Jaap van den Beukel kwam een paar jaar geleden als nieuweling in de buurt Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam-Noord wonen. Hij raakte gefascineerd door zijn nieuwe buurt en de veelal oudere bewoners. Hij begon ze te fotograferen, meestal in hun karakteristieke huiskamers. Daar is de portrettenserie Mijn Noord van gemaakt. Andere tips voor het weekend zijn de Mooie Noten Finale in Amsterdam en Julianapop in de Noordkop.

Tip 1: Mijn Noord fototentoonstelling Jaap van den Beukel Een paar jaar geleden kocht fotograaf Jaap van den Beukel een flatje in Amsterdam-Noord. Hij keek uit over Tuindorp Nieuwendam en het beeld van de jaren dertig woningen met rode daken en de bewoners in scootmobiels en met hondjes maakte hem nieuwsgierig. "Het was ook midden in de coronatijd en ik kon nergens naar toe. Toen heb ik van mijn nieuwe buurt mijn werkgebied gemaakt", vertelt Van den Beukel. Hij maakte praatjes met mensen, gluurde 's avonds stiekem naar binnen en vroeg of hij mensen mocht fotograferen. "Soms waren ze wat terughoudend, maar meestal was er een warm welkom, zat ik aan een kop koffie en hadden we leuke gesprekken". Tekst gaat verder na de foto.

Elley en Jaap - Jaap van den Beukel

Een van de geportretteerden is Ellie. Zij werd samen met haar man en haar honden in de huiskamer op de foto gezet. "De foto vind ik fantastisch. Met mijn beestjes er op, waarvan er inmiddels een paar overleden zijn", vertelt ze. "Jaap kwam niet alleen eventjes een foto maken. Hij toonde ook interesse en is daarna nog vaak langsgekomen. Hij is eigenlijk een soort vriend geworden van ons". Jaap beaamt dat. "Wat ik gemerkt heb, is dat je als nieuweling gewoon ook naar hun verhalen moet luisteren en dat je dan al heel snel geaccepteerd wordt". Als je naar de foto's kijkt, zie je ook een wereld die er over een aantal jaar misschien niet meer is. In andere delen van de Noord slaat de gentrificatie misschien harder toe dan in Tuindorp Nieuwendam, maar ook hier verdwijnen sociale huurwoningen en worden huizen verkocht aan nieuwkomers. Op de foto's van Jaap zie je ook in meerderheid oudere bewoners. "Dat is ook echt zo. Er wonen ook veelal oudere mensen hier", vertelt Jaap "De woningen zijn ook niet groot hoor. Vaak moest ik mij helemaal tegen de achtermuur drukken om de kamer er goed op te krijgen. Ik heb ook speciaal een groothoeklens gekocht voor het ruimtelijk effect", lacht Jaap. Tekst gaat verder na de foto.

Fotograaf Jaap van den Beukel

Een beetje een atypische foto is die van het jonge stel Daniel en Natasja. De foto waarop ze bij hun Amerikaanse auto en huisje met palmboom staan zou ook zomaar in Miami gemaakt kunnen zijn. "Dat komt natuurlijk door die palmboom en die auto, maar het is wel degelijk in het in Noord", zegt Jaap. "Daniel is ook een nieuwkomer in de buurt. Acht jaar geleden plantte hij een palmboom in de tuin van mijn nieuwe woning. Zijn buurvrouw bood spontaan haar hulp aan. Van het een kwam het ander. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze een dochter." De tentoonstelling Mijn Noord met foto's van Jaap van den Beukel is tot en met 25 juni te zien op het Purmerplein in Amsterdam-Noord. Daarna staat de tentoonstelling op de Buikslotermeerweg en op de NDSM-kade. Er is een speciale website Mijn Noord waarop de foto's, de verhalen en filmpjes van de bewoners van tuindorp Nieuwedam te vinden zijn. Tekst gaat verder na de foto.

Daniel en Natasja - Jaap van den Beukel

Tip 2: Mooie Noten Festival Vondelpark Amsterdam Het is inmiddels een beetje een traditie aan het worden: Mooie Noten, de wedstrijd voor singer-songwriters en akoestische acts, georganiseerd door de Amsterdamse GRAP. En op zondag 19 juni nemen 3 finalisten het tegen elkaar op. Kaya, Neko en Janna Baerends staan op het podium in Het Vondelpark om te bepalen wie dit jaar de mooiste noten speelt. Neko is het slaapkamerproject van Robin de Geus, die liedjes schrijft over het op je bek gaan op de weg naar volwassen worden, doen alsof het goed gaat en de onzinnigheid van het ophouden van een opgeblazen ego. Pijnlijke waarheden vertelt in bitterzoete en avontuurlijke indie-pop liedjes. Kaya creëert met haar nummers een bitterzoete oceaan over liefde, depressie, ego, familie en religie. Een plek waar haar liedjes troost kunnen bieden aan haar publiek en iedereen iets minder eenzaam kunnen maken. Janna Baerends is een jonge verhalenverteller die je oren spitst met haar geladen songs. Haar gedachten en gevoelens vinden weerklank in haar gitaar- en pianospel en warme zangstem. Geïnspireerd door songwriters uit de jaren zeventig, vermengt ze pop, jazz en folk op geheel eigen wijze. Er zijn deze middag ook nog gastoptredens van Faela en Celine Cairo. Eerdere winnaars van Mooie Noten zijn onder andere Juliet, Melle, Susann, Meis, Jana Mila, Eelke Ankersmit, Pitou en Lucas Hamming. De finale van Mooie Noten in het Vondelpark Openluchttheater is gratis toegankelijk en start om 15:00.

Tip 3: Julianapop in Julianadorp (bij Den Helder) Voor wie Mooie Noten wat te braaf is kan afreizen naar het noorden van onze provincie waar het festival Julianapop gehouden wordt. In Julianadorp staat een keur aan Nederlandse artiesten op het podium. De eerste topper is de razend populaire Froukje die deze zomer geen festival over lijkt te slaan. Voor Froukje moet je er wel vroeg bij zijn, want ze staat al om 14:14 uur op het podium. Zomerse Nederhop is er van rapper Bizzey. En de wat oudere bezoekers kunnen genieten van Pater Moeskroen en Martijn Fischer die hits van André Hazes zingt. Het hele veld kan tenslotte uit zijn dak gaan bij de Snollebollekes. Julianapop vindt plaats op het nieuwe evenemententerrein in Julianadorp: deze ligt aan de Schoolweg en Zuiderhaaks. Het begint om 14:00 uur.

