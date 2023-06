Gadver: Noordzee stinkt door bruine en slijmerige drab

Het stinkt, het is bruin en slijmerig en er komen vliegen op af. Wat is er aan de hand in de Noordzee? Veel badgasten die het strand op zoeken bij Egmond of Hargen aan Zee vragen zich dat af. Er drijft al dagen een bruine drab in het water met een penetrante geur. "Het is een party voor plankton."

Troebel water Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas

Het brede strand ligt er rond 19.00 uur romantisch bij in Hargen aan Zee. In het zand staan koppeltjes te praten, een groepje jongens schopt een bal heen en weer en drie ruiters laten hun paarden door de branding gaan. Er liggen een paar mensen in het water, maar niet heel lang. "Oeh, dat ruikt niet goed", klinkt er onder de zwemmers. Eén voet in het water en je voelt een glibberige bodem. De oorzaak De stank en het troebele water hebben dezelfde oorzaak: bloeiende plankton, een soort alg. De bruine slijmalg, om precies te zijn. "Het is lang koud geweest door de stromingen uit het noorden. Die stromingen zijn nu gedraaid waardoor het warmer weer wordt en er veel voedsel is voor algen", vertelt Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare. "Het is een party voor de plankton." Niet alleen in Hargen aan Zee hebben mensen last van de stank. Ook in Egmond aan Zee hangen vliegen boven het 'swintje', zo laat een strandfotograaf uit Derp, Sjef Kenniphaas weten. "Het giert van de vliegen boven het wateroppervlak."

Hargen aan Zee - Maaike Polder / NH Nieuws

Door de warmte van afgelopen dagen is het water in het swintje heel heet geworden. "De bruine slijmalg is niet bestand tegen het warme water in die ondiepe poel, waardoor de alg doodgaat en gaat rotten, wat zorgt voor stank.", aldus Oosterbaan. Niet ernstig De bruine, stinkende drab weerhoudt kinderen er overigens niet van om in het water te spelen. Maar de algen zijn ook niet giftig, dus geen reden tot paniek. "De situatie is helemaal niet ernstig, de geur die de algen met zich meebrengen is vooral erg hinderlijk", vertelt Arthur Oosterbaan. Dit wordt ook bevestigd door Kevin Basari, woordvoerder van Rijkswaterstaat: "Het gaat om algen en dit is een natuurlijk verschijnsel en zal ook weer op natuurlijke wijze normaliseren." Het is dan ook niet de eerste keer dat onze Noordzeekust wordt geteisterd door de bruine slijmalg. In 2018 kon je het goed merken in de branding bij Zandvoort. Destijds zag je ook veel schuim en dat komt doordat de wind vanuit de Noordzee richting de kust waaide. "Nu is er sprake van aflandige wind, en daardoor is er nu geen schuim.", aldus Arthur Oosterbaan.