Artsen zien meer kinderen met hooikoorts: "Klachten kunnen erger zijn dan bij volwassenen"

Last van hooikoorts? Dan heb je dit de afgelopen dagen waarschijnlijk al gemerkt: het hooikoortsseizoen is in volle gang, Biologen spreken van een uniek jaar waarbij dubbel zo veel mensen last van hooikoorts hebben ten opzichte van voorgaande jaren. Opvallend dit jaar is dat ook meer kinderen last hebben van de allergie. "Wij zien meer kinderen met meer klachten", vertelt Léon Winkel, kinderarts bij de allergiepoli in het het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid.

Vanuit het hele land komen kinderen naar de allergiepoli voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Kinderen en volwassenen hebben dezelfde klachten, maar het is wel zo dat kinderen vaker last kunnen hebben van benauwdheid.

Ze zijn namelijk veel kleiner en dat betekent dat ook je luchtwegen kleiner zijn. "Dus als je heel jong bent en je hebt deze klachten al, dan kan je daar echt veel last van hebben", aldus dokter Winkel. Volgens hem zijn er wel meerdere soorten medicatie die de klachten bij kinderen kunnen verminderen of met een immunotherapie zelfs kunnen laten verdwijnen. Zijn advies: "blijf vooral niet binnen zitten, maar zoek medische hulp."

Duitse en Poolse pollen

Bioloog en eindredacteur van pollennieuws.nl Maurice Martens, noemt het hooikoortsseizoen van dit jaar "uniek". Reden hiervoor is onder meer de hoeveelheid stuifmeel - ook wel pollen - in de lucht. "Het is dit jaar voor het eerst dat we naast onze eigen pollen in de lucht ook te maken hebben met pollen afkomstig uit Duitsland en Polen."

Volgens Martens komt dat door de oostenwind die over ons land waait. "Normaal gesproken heb je in deze tijd van het jaar te maken met een westenwind. Doordat deze wind vanuit de zee komt - waar dus geen gras groeit waar pollen vandaan komen - bevat die wind nauwelijks pollen."

Door de opwarming van de aarde veranderen de stromingen in de hogedrukgebieden waardoor we nu te maken hebben met oostenwind vanuit Duitsland en Polen, stelt Martens. "En dat wil zeggen dat ook de pollen van het Poolse en Duitse gras naar ons land waaien, waardoor de hoeveelheid pollen in de lucht nu extra groot is." Verwacht wordt dat de pollenpiek nog aanhoudt tot 1 juli.

"Kletsnat"

Naast de pollen uit het buitenland was het voorjaar in Nederland kletsnat: er viel zelden zo veel regen als dit voorjaar. Daardoor schoot het gras uit de grond en is de het contrast met de droge mei- en junimaand extra groot.