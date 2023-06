Biologisch omdat het kan en omdat het moet

Biologische teelt is arbeidsintensiever en dus duurder maar steeds meer consumenten hebben dat er voor over. In de bollenteelt staat biologisch telen nog in de kinderschoenen en is John Huiberts voorlopig de enige bollenteler die helemaal biologisch werkt. Wie gelooft ook in biologische bollenteelt en wil zijn levenswerk voortzetten?

Omdat de traditionele confetti taboe is op een bruiloft bedachten Bas en Eelkje een alternatief voor hun eigen trouwdag. Van een struik oogsten ze nu de blaadjes die gedroogd en geknipt worden tot feestelijke en duurzame confetti die voldoet aan alle regels.

En Peter Boers heeft duurzaamheid tot zijn levensmotto verheven. Met trots laat hij zien hoe het leven eruit ziet met een negatieve 'footprint'.