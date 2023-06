Hoornse scholen op scherp na doodgestoken Dani: "Het moet een veilige omgeving zijn"

Ruim een half jaar na de fatale steekpartij waarbij de 14-jarige Dani uit Westwoud overleed, begint de rechtszaak tegen de inmiddels 17-jarige verdachte uit Purmerend. Het verschrikkelijke incident zette middelbare scholen en instanties in West-Friesland op scherp. "Dit mag nooit meer gebeuren."

Een bloemenzee voor Dani - NH Nieuws / Michiel Baas

Maandag 31 oktober, vorig jaar. Het plein naast de Hoornse middelbare school Oscar Romero, waar de steekpartij plaatsvond, vult zich met tranen, nadat bekend is geworden dat Dani is overleden aan de verwondingen van de ruzie. Docenten en leerlingen zoeken troost bij elkaar en er ontstaat al snel een bloemenzee. De dood van de tiener schokt de hele regio. Tien dagen later is er een stille tocht door Hoorn, die eindigt op dezelfde plek. De rechtszaak begint vandaag, achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is. Na het verdriet en de verontwaardiging, reist al snel de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? En, is zoiets te voorkomen? En: moeten de maatregelen op en rond scholen worden aangescherpt?

De middelbare scholen in West-Friesland werkten al samen in het Convenant Veilige School. Hierin staan onder meer afspraken om samen overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen. Ook werden er al regelmatig kluisjescontroles uitgevoerd door gemeenten, in samenspraak met politie en de scholen zelf. Wel nieuw is een digitaal inloopuur, dat afgelopen week voor het eerst werd gehouden. Stef Macke, directeur van Tabor College d'Ampte, is blij met dit initiatief. "Het idee ontstond vorig jaar al op een Veiligheidscongres, maar je zou kunnen zeggen dat het incident rond Dani als katalysator heeft gewerkt om sneller aan de slag te gaan. Het is niet meer dan logisch dat je na zo’n ernstige gebeurtenis met z'n allen de schouders eronder zet. Dit mag nooit meer gebeuren." Snusgebruik en loverboys Vertegenwoordigers van scholen en instellingen als Jeugd- en Gezinswerk, de Breider Stichting, jongerenwerk, GGZ, gemeenten komen digitaal samen om elkaar te informeren over 'grensoverschrijdend gedrag op, en in de omgeving, van de school'. "We hebben het bijvoorbeeld gehad over de effecten van de steekpartij op leerlingen, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over snusgebruik onder jongeren, of loverboys. Zie jij dat ook bij jou op school en hoe ga je daar mee om? Zo kun je elkaar helpen." Tekst gaat verder.

Softdrugs en steekwapens bij kluisjescontroles Scholen en gemeenten in West-Friesland voeren al jaren enkele keren per jaar onaangekondigd kluisjescontoles uit. Hierbij is ook politie, handhaving en Bureau Halt aanwezig. Er komen ook twee drugshonden mee. Controleren loont, zo blijkt. "De laatste keren vonden we bijvoorbeeld softdrugs en materialen om drugs mee te maken. Bij de voorlaatste controle vonden we nog een steekwapen", zegt Gea Wolfslag, woordvoerder van de gemeente Hoorn. "Het belangrijkste is dat er bewustwording is. Dat de scholieren weten dat ze gepakt kunnen worden. Er zijn jongeren die een mes op zak hebben uit bescherming en veiligheid voor zichzelf, maar daardoor wordt het juist onveiliger. Wij zijn hier mee bezig, maar het gesprek aan de keukentafel is ook belangrijk. Dus we hopen dat ouders dit onderwerp ook met hun kinderen bespreken."

Er is dus meer onderling contact, ook tussen schooldirecteuren zelf. "Zodat we sneller kunnen inspelen op onveilige situaties. De grote winst is dat de scholen veel transparanter zijn geworden. Iedere school kampt met maatschappelijke problemen, maar voorheen waren scholen veel terughoudender om die naar buiten te brengen. Terwijl dat wel essentieel is: want als er ergens een veilige omgeving moet zijn, dan is dat op school."

"De grote winst is dat de scholen veel transparanter zijn geworden" Stef Macke - directeur van Tabor College d'Ampte