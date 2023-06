Heemskerkse Willem realiseert jongensdroom met succesvolle geitenboerderij in Amsterdamse Bos

Succes

Na zes jaar groeide het vertrouwen bij de bank in de boerderij. "Toen wilden ze wel investeren. We hebben aanvankelijk een kaaskelder gebouwd en er een huis op gezet. In het begin verkochten we alleen melk en kaas, maar er kwamen zoveel bezoekers die niets kochten.

We zijn toen begonnen met het maken van ijs en het schenken van koffie, en zo groeide ons horecagedeelte. Nu bieden we veel zuivelproducten, waaronder kaas, kwark, yoghurt en karnemelk. En we verkopen ook vlees. Eigenlijk verkopen we alles van de geit."

Dat zorgde soms wel voor wat verwarring. "Mensen dachten dat het hier een kinderboerderij was, en dan zagen ze opeens dat bloederige vlees, terwijl ze net een lammetje hadden gevoerd. We kregen daar behoorlijk wat kritiek op. Maar dit is geen kinderboerderij, dit is een boerderij. De oude geiten worden verwerkt in onze saucijzenbroodjes en zo zorgen we ervoor dat we alles wat we hier produceren ook daadwerkelijk verkopen."