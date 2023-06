Scooterrijder hard onderuit na botsing met lijnbus in Alkmaar

Op een kruispunt in Alkmaar zijn gisteravond een scooterrijder en lijnbus tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de scooter kwam daarbij lelijk ten val.

Op het kruispunt Stationsweg met de Bergerweg in Alkmaar is gisteren laat op de avond een scooterrijder flink ten val gekomen. De scooterbestuurder kwam rond de klok van 22 uur in botsing met een lijnbus.